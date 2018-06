Was zählt, ist der Zusammenhalt

24 Punkte, Platz 6, satte 17 Zähler hinter Spitzenreiter Pfahlheim: Es ist bisher nicht alles optimal gelaufen für die Fußballer des TSV Westhausen in der Staffel III der Kreisliga B. „Wir haben schon in einigen Spielen Punkte abgegeben, wo es nicht hätte sein müssen“, erklärt Abteilungsleiter Fabian Ott. Zudem seien auch Leistungsträger zum Teil lange ausgefallen, was die Mannschaft nicht kompensieren konnte.

Mit dem Aufstieg werden sie in dieser Saison nichts zu tun haben in Westhausen, das wissen auch kühnste Optimisten. Und so gilt es, weiter an der eigenen Truppe zu feilen, sich spielerisch weiterzuentwickeln. Denn irgendwann, das gibt Ott zu, will man schon gerne wieder in der Kreisliga A mitspielen.

Schließlich hat der TSV dort schon gespielt, auch in der Bezirksliga sind die Jagsttaler schon angetreten – ist aber schon einige Jährchen her. Zug um Zug ging es für die TSV-Kicker nach unten, nun soll’s also wieder mal nach oben gehen. Wann? „In den nächsten Jahren“, sagt Ott. Den Ehrgeiz hat man in Westhausen schon, aber auch Prinzipien: „Der Verein setzt auf jeden Fall auf die eigene Jugend“, stellt Ott klar. Kommt jemand von außen, dann weil’s ihm gefällt beim TSV und nicht, weil er irgendwelchen Verlockungen erlegen ist.

Zwei Mannschaften voll

Wichtig ist beim TSV nämlich nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. „Der Zusammenhalt und die Identifikation sind bei uns top“, findet der Abteilungsleiter – sich nach dem Spiel zusammenzusetzen gehört einfach dazu. „Das würde nicht passen, wenn da jemand nur zum Training und zu den Spielen kommt und sich danach sofort ins Auto setzt und nach Hause fährt“, stellt Ott fest. Und diese Forderung nach Identifikation ist beim TSV Westhausen auch alles andere als eine hohle Phrase. Im vergangenen Sommer hat Trainer Jürgen Rathgeb das Zepter für die erste Mannschaft übernommen – zuvor hat er die A-Jugendlichen des Klubs trainiert, auch sein Co-Trainer Andreas Schwendtner kommt aus dem Ort. Da passt es gut, dass es die Jungkicker des TSV, die in einer Spielgemeinschaft mit Lauchheim kicken, oft nicht sehr weit weg zieht.

Acht Jungs aus der eigenen Jugend sind im vergangenen Sommer aufgerückt. Der TSV stellt in der Regel auch ein Reserveteam, und wenn alle da sind und keiner verletzt ist, wird’s auch mal eng. „Da haben wir schon mal jemandem absagen müssen“, so Ott. Personalsorgen dieser Art hätte gewiss so mancher Verein ganz gerne.

Nun geht es also in der Rückrunde – zumindest für Westhausen – sportlich eigentlich um nichts mehr. „Einfach von Spiel zu Spiel gucken und möglichst viele Partien gewinnen“, gibt der Abteilungsleiter als Motto für die restliche Saison nach der Winterpause heraus. In gewisser Weise ist es ja auch eine komfortable Situation: Trainer Rathgeb kann Vieles ausprobieren, seine Jungspunde Spiel um Spiel in die Liga wachsen. Man muss eben auch mal einen langen Atem haben, wenn man seine Ziele erreichen will. In Westhausen wissen sie das.

In unserer Serie Basis B stellen wir in lockerer Reihenfolge die B-Ligisten unserer Region vor. Ist in Ihrem Verein etwas Aufregendes passiert, können Sie sich jederzeit an die Redaktion wenden unter: t.laemmerhirt@aalener-nachrichten.de.