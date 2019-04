Warum Schwäbisch ein wichtiges Kulturerbe ist

Dialekt ist ein wichtiges Kulturerbe. Warum die wissenschaftliche Erforschung von Dialekten äußerst spannend sein kann, hat Sprachforscher Hubert Klausmann von der Universität Tübingen auf dem schwäbischen Dialektabend in Westhausen seinem Publikum erklärt.

„Mir schwätzat g’scheit, mir schwätzat schwäbisch.“ Dieser Meinung waren nicht nur die vielen hundert Gäste und Besucher des Dialektabends in Westhausen, sondern auch die Zeichentrickfiguren Pferdle und Äffle, die sich in der Wöllersteinhalle die Ehre gaben. Was den schwäbischen Dialekt auch für die Wissenschaft so interessant macht, erläuterte ein weiterer Ehrengast auf der Veranstaltung in der Wöllersteinhalle.

Sprachforscher Hubert Klausmann von der Universität Tübingen beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Sprachalltag im Norden Baden-Württembergs. Im Rahmen eines Forschungsprojekts wurden die Basisdialekte von 160 Ortschaften erfasst und dafür zum Teil auch Sprechbeispiele aufgezeichnet. Mit dem sprechenden Sprachatlas von Nord-Baden-Württemberg hat der Sprachwissenschaftler auf der Webseite der Uni Tübingen über 450 interaktive Karten mit Tonbeispielen ins Internet gestellt.

Es gibt keinen Grund, den Dialekt abzuwerten

Warum sollte man sich mit Dialekten befassen? „Zum einen besteht ein dokumentarisches und sprachwissenschaftliches Interesse daran. Dialekte können aber auch für die Siedlungsgeschichte in unserem Raum von Interesse sein“, so Klausmann.

Die mittelhochdeutsche Sprache kann als Keimzelle der verschiedenen Dialektfamilien wie Fränkisch, Bairisch und Alemannisch verstanden werden. Dass sich an der heutigen Grenze zwischen dem Ostalbkreis und dem Landkreis Schwäbisch Hall eine Dialektgrenze befindet, ist kein Zufall. Die Faktoren, die zu Dialektgrenzen führen können sind vielfältig. Sie reichen von Siedlungsgrenzen und Konfessionsgrenzen bis hin zu den sogenannten psychologischen Grenzen, sprich „mog i di“ oder „meg i de net“. Natürliche Grenzen wie Berge und Flüsse spielen ebenfalls eine Rolle. Und letztlich sind es auch herrschaftliche Faktoren wie politische und kirchliche Verwaltungsgrenzen.

Interessant im Vortrag von Klausmann waren auch die direkten Vergleiche von Begriffen. So heißt das Huhn auf der Haller Seite eben Huhn, aber Henne auf der Ostalb. Kleider werden bei uns zum Hääß, der Vogel heißt Vouchel oder eben Voogel und der Wagen wird zum Woochä oder Waagä.

Aber mag es auch sein wie es ist: das Schwäbische bleibt einmalig. Davon ist auch die Landespolitik überzeugt. Auf eine Initiative von Ministerpräsident Winfried Kretschmann befasst sich ein Projekt mit der Frage, wie die baden-württembergischen Dialekte gestärkt werden können. „Denn dass in Hannover das beste Deutsch gesprochen werde, ist ein mittlerweile 200 Jahre altes Vorurteil“, meint Klausmann. Wegen ihrer Abweichungen vom Hochdeutschen würden süddeutsche Dialekte oft stärker abwertend beurteilt als norddeutsche. „Das ist ein Fehler“, sagt Klausmann überzeugt.