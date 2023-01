Vorfahrt missachtet: 57-Jähriger und Beifahrer verletzt

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von 25.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen ereignet hat. Von der L1029 bei Immenhofen wollte um 7.10 Uhr ein 46-jähriger Pkw-Fahrer nach links auf die B290 in Richtung Aalen abbiegen. Dabei übersah er einen von links heranfahrenden Wagen, der seinerseits auf der B290 in Richtung Ellwangen fuhr. Bei dem folgenden Unfall wurde der 57-jährige Fahrer sowie dessen Beifahrer leicht verletzt.