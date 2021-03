Beim Einfahren von der Kreisstraße 3293 auf die B 29 bei Westerhofen hat am Donnerstag gegen 12.20 Uhr ein 27-jähriger Autofahrer die Vorfahrt einer dort fahrenden 54-jährigen Autofahrerin missachtet. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand.