Von überreizten Sinnen und Nachbarn mit Presslufthämmern

Einige wissen wahrscheinlich, dass ich vor einiger Zeit ein neues Buch veröffentlicht habe, „Die Welt durch seine Augen – tätowiert für dein Leben“, eines meiner Herzensprojekte. Das Buch handelt von dem autistischen Tim. Tim ist nicht wie die anderen. Er ist anders. Er verhält sich anders, er lebt anders. Er nimmt die ganze Welt anders wahr. Er sieht sie mit anderen Augen und hört sie mit anderen Ohren. Was für uns normal ist, ist für ihn eine Katastrophe. Warum er so reagiert, erklärt seine Schwester für Angehörige und Betroffene.

Kolumne: Julys Welt (Foto: Foto/Grafik: privat/fey)

Mein Ziel war es, ein Buch zu schreiben, das für jeden verständlich erklärt, was in Autisten vorgeht. Im Klappentext steht ganz klar, wie sich jemand fühlt, der anders ist. Du bist gekennzeichnet, gebrandmarkt für dein Leben. Alle zeigen auf dich. Sie starren dich an. Sie verurteilen dich. Ohne dich zu kennen, bilden sie sich eine Meinung über dich. Wir Menschen schwimmen mit dem Strom, gehen den Weg des geringsten Widerstandes und verschließen unsere Augen vor der Wahrheit, damit wir nichts ändern müssen.

Warum? Weil es einfach ist. Es ist verdammt einfach, sich anzupassen. Wir passen uns an und eifern anderen nach. Somit möchte ich einen kleinen Einblick in das Thema Autismus geben. Natürlich ist das inhaltlich gekürzter als es in meinem Buch.

Früher waren die Mütter schuld, wenn ihr Kind ein Autist war. Sie galten als Kühlschrankmütter, die ihren Kindern keine Liebe schenkten, sie nicht trösteten und ihnen emotional kalt gegenübertraten. Heute wissen wir, dass das vollkommener Blödsinn ist. Früher dachten alle, Autisten könnten sich nicht einfühlen und seien nicht sozial.

Ihnen fehle es an Empathie, das wurde zum heiligen Satz. Fast jede Studie ging von dieser Annahme aus. Autisten haben demnach ein Defizit, eine geistige Behinderung. Manche Wissenschaftler versuchten die Ursache des Defizits zu suchen, andere versuchten es zu beheben. Doch dass es vielleicht überhaupt kein Defizit geben könnte, darauf kam keiner.

Die neuronalen Mikroschaltungen im Gehirn von Autisten sind ständig überladen. Die für Emotionen, Gedächtnis und Wahrnehmung zuständigen Hirnareale sind hyperaktiv. Das Gehirn läuft ständig auf Hochtouren und deshalb reagiert es auch so stark auf Reize, es reagiert zu stark auf Reize.

Ein Hirnforscher fand dies heraus und warf damit alle Annahmen, die bisher bekannt waren, über den Haufen. Alle sprachen von einem Defizit und er fand keine Schwäche, sondern eine Stärke. Er entdeckte Hochleistungszellen, die viel schneller miteinander kommunizierten als die von normalen Menschen. Wahrnehmungen und Eindrücke rasen nur so dahin. Egal, was Autisten, riechen, schmecken, hören oder sehen, ihr Gehirn verstärkt es um ein Vielfaches. Autisten haben nicht zu wenig Gefühl, sondern viel zu viel. Autisten leben demnach in einer Welt, die viel schneller, lauter und bunter ist. Die Welt ist für sie grell und so intensiv, dass es wehtut.

Geräusche sind für die meisten Autisten wie Lärm. Oft kann man beobachten, dass sich Autisten die Ohren zuhalten. So wollen sie die anderen Geräusche wie Gespräche, Wasserleitungen, Tierlaute, Autos, die Waschmaschine im Keller übertönen. Sogar das innere Rauschen in den Ohren, das Pochen vom Herzen und das Blut, das durch unsere Adern rauscht. Das alles hören viele Autisten, diese unaufhörliche innere Körpermusik ist ihr ständiger Begleiter.

Wir können uns das so vorstellen: Wir wollen lernen, währenddessen wird telefoniert, eine andere Person saugt nebenan, der Nachbar bearbeitet seinen Hof mit einem Presslufthammer, das Licht wird an und ausgeschaltet – und wir wollen immer noch lernen. Das Ergebnis? Völlige Überforderung und Konzentrationsverlust. Wir können in so einer Umgebung nicht lernen. Das ist vollkommen unmöglich. Und so fühlen sich Autisten, immer. Jeden Tag. Jede Stunde. Jede Minute. Immer.

Rückzug ist demnach nicht die Störung, wie lange Zeit angenommen, sondern die natürliche Reaktion auf das Leben. Nicht-Autisten werden mit einem intelligenten Filtersystem im Gehirn vor Reizüberflutungen geschützt. Autisten fehlt dieses System.

Deshalb kann ich nur sagen, nehmt Rücksicht auf die, die auf den ersten Blick anders oder gar komisch wirken. Auch das sind Menschen wie du und ich. Auch sie haben Gefühle und wollen einfach nur geliebt und akzeptiert werden. Achtet aufeinander und denkt immer daran: Das was dich anders macht, ist das, was dich besonders macht.