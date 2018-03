Von Air Berlin bis Hüttengaudi

Mehrere Tausend Zuschauer haben heuer einen der größten Faschingsumzüge in Westhausen der vergangenen Jahre gesehen. Fröhlich und ausgelassen feierten die Umzugsteilnehmer bei bestem, sonnigen Winterwetter den Ausklang der Faschingssaison. Die Motivwagen waren zwar nicht so groß wie bei den vielen anderen Umzügen in der Region, dafür aber bunt und lustig mit einem augenzwinkernden Seitenhieb auf das aktuelle Geschehen in der Welt. Da gingen Piloten und Stewardessen der ehemaligen Fluggesellschaft Air Berlin einträchtig neben dem Hüttengaudi-Team und verteilten Naschwerk. Die Inselnarren feiern in diesem Jahr sogar ihr 25-jähriges Bestehen. Ihr Getränkestand auf dem Parkplatz neben der Verkehrsinsel hat schon beinahe Kultstatus. Gefeiert wird dort oftmals noch bis tief in die Nacht. Aausschließlich Vereine und Gruppen aus der Gemeinde dürfen am Westhausener Umzug teilnehmen.

