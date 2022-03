Vom Bremspedal gerutscht

Eine 69-jährige Frau hat am Donnerstagnachmittag auf der B29 einen Unfall gehabt, bei dem ein Schaden von etwa 4000 Euro entstanden ist. Gegen 17.30 Uhr fuhr sie mit ihrem Wagen auf der B290 in Richtung Aalen. An der Einmündung zur B29 hielt sie an, da von links ein Omnibus aus Richtung Westhausen heranfuhr. Doch dann rutschte die 69-Jährige vom Bremspedal ab, so dass ihr Fahrzeug in den Einmündungsbereich fuhr und mit dem heranfahrenden Omnibus, der von einem 60-Jährigen gelenkt wurde, kollidierte. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.