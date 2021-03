Verkehrskontrolle gestört und Beamte angegriffen

Ein alkoholisierter Mann hat am Samstag bei einer Vekehrskonttrolle Polizisten beleidigt und angegriffen.

Am Samstagabend, gegen 21:45 Uhr, führten Beamte des Polizeireviers Aalen in der Deutschordensstraße in Westhausen eine Verkehrskontrolle durch. Plötzlich kam ein alkoholisierter 42jähriger Mann auf die Beamten zu und beleidigte diese. Als die Beamten daraufhin eine Personenkontrolle bei ihm durchführen wollten, weigerte er sich, seinen Personalausweis vorzuzeigen. Stattdessen griff er die Beamten an und musste in Gewahrsam genommen werden. Sowohl der 42jährige als auch die Beamten wurden hierbei leicht verletzt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen tätlichem Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand und Beleidigung rechnen. Eine weitere Person, welche die Maßnahmen der Polizei mit dem Mobiltelefon filmte, wurde ebenfalls zur Anzeige gebracht.