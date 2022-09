Urlaub fernab der Katastrophe

Unvorstellbare Wassermassen hatten in der Nacht auf den 15. Juli 2021 die Region Trier und das Ahrtal in der Eifel getroffen. So auch den kleinen Ort Schuld im Landkreis Ahrweiler, wo auch die Familien Hecken und Holzem massiv von der Flut betroffen sind – die Wohnhäuser waren komplett überflutet.

In mehreren Spenden- und Hilfsgüteraktionen wurde auch aus dem Ostalbkreis geholfen, unter anderem von einer großen Gruppe aus Schrezheim und Rotenbach, deren Projekte und Aktionen sich auch der Katholische Frauenbund Westhausen anschloss.

Christina Mayle, Inhaberin des Waldhotels Rainau, hörte von dem Engagement und bot ihrerseits an, zwei betroffene Paare für eine Woche kostenlos je ein Appartement zur Verfügung zu stellen – als Auszeit von den Sorgen sozusagen. Sie suchte den Kontakt zum Frauenbund Westhausen, wo vor allem Teamsprecherin Erika Spiller aktiv in der Ahrtalhilfe ist und auch schon mehrmals mit vor Ort im Katastrophengebiet war. So wurde im Ort Schuld sensibel ausgewählt und die Wahl fiel auf die Ehepaare Renate und Gottfried Holzem sowie Waltraud und Siegfried Hecken.

Mittlerweile – rund ein Jahr nach der Überflutung – wohnen sie wieder in ihren Häusern, die Spuren sitzen aber tief. Umso größer war die Freude des spendierten Aufenthalts in Rainau, wo sie Ende Juli im Waldhotel herzlich willkommen geheißen wurden. Ausgestattet mit viel Info-Broschüren über die „wunderschöne Gegend verbrachten die Leute eine tolle Woche“ – selbst den Kühlschrank fanden sei bereits gefüllt vor und täglich gab es Brötchen-Service zum Frühstück.

Einen ganz besonderen Tag verbrachten die Gäste zusammen mit Frauen des Katholischen Frauenbunds Westhausen: Einem Besuch im Besucherbergwerk Tiefer Stollen folgte ein Stadtbummel in Aalen mit leckerem Abstecher in die Eisdiele, am Abend waren die Paare im Rahmen des gefeierten Sankt- Anna-Festes zum Gottesdienst in der Sankt-Georgs-Kapelle in Westhausen-Reichenbach eingeladen, dem noch ein zünftiges Vesper mit Wurstsalat und netten Gesprächen folgte.

Waltraud und Siegfried Hecken sowie Renate und Gottfried Holzem erzählten, sie haben einen wunderbaren Urlaub gehabt, hätten es sich nicht nehmen lassen, in Dinkelsbühl eine Kutschfahrt zu machen, Bopfingen und den Bucher Stausee zu besuchen – eine „herrliche Zeit“ fernab der schrecklichen Erinnerungen.