Zu einem Unfall ist es am Dienstagmorgen in Westhausen gekommen, als ein 71-jähriger Lastwagenfahrer gegen 8 Uhr rückwärts aus einer Werkstatt auf das Gelände einer Tankstelle in der Straße In der Waage fuhr. Dabei beschädigte er das Auto einer 25-Jährigen, die mit ihrem Fahrzeug in Richtung der Zapfsäulen fuhr. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der Lastwagen blieb augenscheinlich unbeschädigt. (ij)