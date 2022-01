Unfall im Agnesburgtunnel

Ein 64 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstag gegen 15.45 Uhr auf der A7 in Fahrtrichtung Ulm unterwegs gewesen. Im Agnesburgtunnels übersah er, dass der linke Fahrstreifen aufgrund von Arbeiten im Tunnel gesperrt war. Er fuhr auf einen Sicherungsanhänger der Autobahnmeisterei auf. Der Mann wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es waren zwei Rettungswagenbesatzungen sowie eine Notarztbesatzung im Einsatz. Der BMW musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 50 000 Euro geschätzt. Neben dem linken musste zusätzlich der mittlere Fahrstreifen gesperrt werden, der Verkehr konnte auf dem rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Es entstanden dennoch Verkehrsbehinderungen durch Rückstau, der mindestens bis zur Anschlussstelle Westhausen zurückreichte.