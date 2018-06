Unfall bei Westhausen: Schwer verletzte Person musste reanimiert werden

Auf der Bundesstraße B29 zwischen Westhausen und der Anschlussstelle zur A7 hat sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein Kleinwagen an der Ortseinfahrt Westhausen auf die B29 einbiegen. Dabei übersah die Person am Steuer einen aus Richtung Aalen kommenden Wagen, weil sie von der Sonne geblendet war. Eine Person wurde schwer verletzt und musste an Ort und Stelle reanimiert werden. Die Strecke zwischen der Ortseinfahrt Westhausen und der Anschlussstelle zur A7 war eine Stunde lang gesperrt. Aus beiden Richtungen staute sich der Verkehr über mehrere Kilometer. Der Verkehr aus Richtung Bopfingen musste warten, bis die Unfallstelle geräumt wurde. Der aus Richtung Aalen kommende Verkehr wurde über die Ortsdurchfahrt Westhausen umgeleitet. (mab)

