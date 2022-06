Unbekannte sprengen Geldautomaten in Westhausen.

Bislang Unbekannte haben am Freitag gegen 3 Uhr einen Geldautomaten der Kreissparkasse Ostalb in der Dalkinger Straße gesprengt. Die Unbekannten flüchteten anschließend vermutlich in einem schwarzen Audi RS6 Avant in Fahrtrichtung der A7.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers verliefen bislang ohne Erfolg. Durch die Wucht der Detonation wurde das Gebäude stark beschädigt. Zur Höhe der Beute können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Das Kriminalkommissariat Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bereits am Morgen des 26. November des vergangenen Jahres sprengten Unbekannte einen Geldautomaten der Kreissparkasse Ostalb in Ebnat.