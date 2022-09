Ärger wegen überfüllter Busse – Schulkinder einfach stehen gelassen

Geduldig warten sie an der Haltestelle. Doch als der Bus endlich kommt, darf keiner mehr einsteigen. So ist es vergangene Woche Schülerinnen und Schülern in Westhausen ergangen. Wie das Landratsamt auf Nachfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ bestätigt, waren dort die Schulbusse so überfüllt, dass die Fahrer niemanden mehr aufnehmen konnten und Schülerinnen und Schüler schlicht stehen gelassen werden mussten.

Wie konnte es so weit kommen? Schuld ist wohl der Schienenersatzverkehr der Bahn, wie Susanne Dietterle, Pressesprecherin des Landratsamts Ostalbkreis, auf Nachfrage mitteilt. Wegen Brückenarbeiten verkehren vom 9. Juli bis 13. November zwischen Harburg und Donauwörth Ersatzbusse.

Aufgrund von weiteren Baumaßnahmen zwischen Aalen und Harburg wurde der Schienenersatzverkehr vom 10. September bis 9. Oktober auf die gesamte Strecke Aalen-Donauwörth ausgedehnt. Es sind keine Zugfahrten möglich.

„Vermutlich sind inzwischen auch ursprüngliche Bahnfahrer auf die Busse umgestiegen, die originär für die Schülerbeförderung gedacht sind, sodass die Busse vor allem in Westhausen keine Schülerinnen und Schüler mehr mitnehmen können und überfüllt sind“, so Dietterle weiter.

Aufgrund von Beschwerden habe der Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität bereits vergangene Woche die Situation vor Ort überprüft, so Dietterle weiter.

So wird ab Mittwoch, 21. September einer der Busse der RBS (kurz für: DB Bahn Regional Bus Stuttgart GmbH) auf ein Fahrzeug mit mehr Plätzen umgestellt. „Bislang fährt ein Bus der RBS von Nördlingen über Bopfingen – Lauchheim – Westhausen nach Aalen, ein zweiter Bus fährt von Bopfingen über Lauchheim und Westhausen nach Aalen.

Wir gehen davon aus, dass damit die Schülerbeförderung von Westhausen nach Aalen wieder gewährleistet werden kann. Kreissprecherin Susanne Dietterle

Einer dieser Busse, der bislang eine Kapazität von 80 Plätzen hatte, wird also ab Mittwoch durch einen sogenannten Gelenkbus mit 130 Plätzen ersetzt“, erklärt Susanne Dietterle. Dies bedeute bereits ab Mittwoch ein Plus von 50 Plätzen.

Zudem habe das Landratsamt auf eigene Kosten einen zusätzlichen Bus ab kommenden Montag, 26. September, organisiert. Der zusätzliche Bus soll laut Dietterle ein paar Minuten früher als die beiden anderen, nämlich um 7 Uhr, in Westhausen abfahren. „Wir gehen davon aus, dass damit die Schülerbeförderung von Westhausen nach Aalen wieder gewährleistet werden kann“, so die Sprecherin weiter.