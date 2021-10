Über den Westhausener Silvesterritt gibt es jetzt ein Buch

Das Buch „Silvesterritt Westhausen“ kostet 34 Euro und ist in folgenden Verkaufsstellen erhältlich: Rathaus Westhausen und Lauchheim, Raiffeisenbank Westhausen, Getränke Weber Westhausen, Samstag und Sonntag jeweils nach den Gottesdiensten in der Sankt Mauritius Kirche Westhausen. Die gesamten Einnahmen fließen der Erhaltung der Silvesterkapelle in Westhausen zu. 1. Auflage: 700 Stück.