TSV Westhausen verbucht sportlich erfolgreiches Jahr

Bei der Hauptversammlung des TSV Westhausen hat Vorstandsmitglied Verena Mischo mit Bildern das Sportangebot des Vereins und die Abteilungen vorgestellt. Sie berichtete über zahlreiche Veranstaltungen von Fasching über Fitnessnacht, Sportwochen und bis hin zu Familienfest sowie die organisatorische Neustrukturierung der Vereinsspitze und die Satzungsänderung im vergangenen Jahr. Unter den Ehrengästen war Bürgermeister Markus Knoblauch.

Vorstandsmitglied Andreas Hähnel stellte den Kassenbericht vor, der aufgrund mit einem Verlust abgeschlossen wurde. Die Kassenprüfer bestätigten eine tadellose Kassenführung. Als Vorstand Sport wurde Gitte Banas und als Vorstand Öffentlichkeitsarbeit wurde Verena Mischo wieder für zwei Jahre gewählt. Als Mitgliedervertreterin wurde Annette Jaegers – bereits seit Herbst im Amt - ebenfalls für zwei Jahre gewählt. Ebenso wurden die Ausschussmitglieder bestätigt.

Geehrt wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft im Verein: Manuela Abele, Margit Groß, Andrea Holzner, Ilona Koch, Claudia Oppold, Gabi Pertoll, Gabriele Schindelarz, Marlies Schmid, Elke Steffen, Rosa Ullmann und Dirk Hartmann. Für 40 Jahre: Renate Alender, Luise Haidinger, Karl-Heinz Funk und Reinhold Schüler. Und für 50-jährige Vereinstreue wurden geehrt: Theresia Kristl, Franz Kroboth, Erika Müller, Hilde Schurr, Josef Dörrer, Josef Starz, Gerhard Steidle, Alfred Winter und Andreas Hähnel, der zudem für sein langjähriges Engagement zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

2017 ist sportlich gut gelaufen und so konnten einige Erfolge verzeichnet werden: Im Fußball schaffte die 1. Mannschaft den Aufstieg in Kreisliga A, außerdem wurden die A-Junioren Meister Kreisstaffel 2. Desweiteren sind die A-Junioren, B1-Junioren, B2-Junioren und D1-Junioren jeweils in ihren Staffeln aufgestiegen. Die erste Herren-Mannschaft im Tischtennis gewann die Meisterschaft in Kreisliga A und schaffte den Aufstieg in die Bezirksliga. Und Lara Lorenz wurde Bezirksmeisterin der Mädchen U11.

Auch beim Tennis gab es Meisterschaften zu feiern: die Juniorinnen in Kreisstaffel 1, die gemischte Jugendmannschaft in der Staffelliga und die Herren 50 in der Staffelliga, wodurch der Aufstieg in die württembergische Verbandsliga gelang. Und die Volleyball Mixed-Mannschaft schaffte den Aufstieg aus der D- in die C-Klasse.

Vorstandsmitglied Gitte Banas leitete mit einem kurzem Impulsvortrag zum Thema „Viel Sport für wenig Geld“ und zum Vorschlag der Mitgliedsbeitragsanpassung über, der von einem mehrköpfigen Gremium erarbeitet war. Die Mehrheit sprach sich nach Diskussion für eine Beitragsanpassung aus.