Trikots für die Tennisjugend des TSV Westhausen

Die Vorstände der Raiffeisenbank Westhausen, Gerd Rothenbacher und Werner Schneider, haben der Tennisjugend des TSV Westhausen neue Trikots überreicht. 45 Kinder und Jugendliche haben von der Raiba ein persönliches Shirt in den Vereinsfarben Rot und Weiß erhalten. Vorstandsmitglied Gerd Rothenbacher lobte die Jugendarbeit des Vereins und sagte, er wisse, wie viel Zeit und Arbeit ehrenamtlich investiert werden müssen, um eine so große Tennisjugend erfolgreich zu betreuen. Der Vorstand der Tennisabteilung, Ewald Zeller, dankte Rothenbacher und Schneider für die Spende. In einem kurzen Bericht erzählte er von der gemeinsamen Geschichte des TSV Westhausen und der Bank, die heuer ihr 125-jähriges Bestehen feiert. Mit großem Applaus bedankten sich die kleinen und großen Empfänger der Shirts, die natürlich sofort angezogen wurden. Foto: TSV Westhausen