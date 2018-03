„Superblitzer“ bringt über eine Million Euro

Der „Blitzer“, der seit rund einem Jahr an der B 29 zwischen Westhausen und Reichenbach beim „Anhalter“ steht und die Einhaltung des dort vorgeschriebenen Tempos 50 überwacht, scheint sich in jeder Hinsicht gelohnt zu haben.

Eine positive Bilanz, was die Verkehrssicherheit anbelangt, hat jedenfalls Thomas Wagenblast, der Verkehrsdezernent im Landratsamt, am Dienstag im Kreistagsausschuss für Umweltschutz und Kreisentwicklung gezogen. Dass das edle Gerät binnen eines Jahres zudem noch rund 1,2 Millionen Euro in die Kreiskasse gespült hat, ließ er sich allerdings erst nach der öffentlichen Sitzung auf Nachfrage entlocken.

Für seine Bilanz holte Wagenblast weit aus, erinnerte an die Jahre zwischen 2008 und 2010, als beim „Anhalter“ noch Tempo 70 gegolten habe und die Stelle mit zehn Unfälle in zwei Jahren – darunter einer mit tödlichem Ausgang – als Unfallschwerpunkt gegolten habe. Was eine Sonderverkehrsschau dazu veranlasst habe, 2014 hier für die Einführung von Tempo 50 zu plädieren. Bereits zwischen 2011 und 2016 habe man, so Wagenblast, bei mobilen Geschwindigkeitsmessungen Tempoverstöße mit einem Anteil zwischen fünf und sieben Prozent festgestellt. Ein relativ hoher Wert, wie er meinte. Dauermessungen ohne „Blitzer“ und Ahndung mit einem verdeckt angebrachten Leitpfosten-Messgerät hätten noch ganz andere Ergebnisse gebracht. Demnach sei über die Hälfte aller Fahrzeuge hier zu schnell gewesen, wobei der überproportionale Anteil an Lastwagen besonders aufgefallen sei.

Weshalb man laut Wagenblast dann in der Tat der Empfehlung der Sonderverkehrsschau gefolgt sei, an dieser Stelle ein festes Radargerät zu installieren. Seit März vergangenen Jahres hat es an 153 Tagen in der einen und an 175 Tagen in der anderen Richtung gemessen, rund 1,5 Millionen Fahrzeuge sind seitdem an ihm vorbei gefahren. Aus Richtung Aalen/Autobahn kommend, waren rund 2,5 Prozent aller Fahrzeuge zu schnell unterwegs, ein Viertel davon wiederum so hoch, dass es zu einem Bußgeldbescheid gereicht hat. Aus Richtung Bopfingen seien die Zahlen geringer, so Wagenblast.

„Erhebliche Verbesserung“

Der am Ende dieses Gesamtfazit zog: Dank der Geschwindigkeitsreduzierung zunächst auf Tempo 70 und dann auf 50 und der Überwachung habe es an dieser Stelle seit sieben Jahren keinen einzigen schweren Unfall mehr gegeben. Vor allem Tempo 50 habe vollends eine erhebliche Verbesserung gebracht. Die Zahlen zeigten aber auch, dass eine dauerhafte Überwachung hier notwendig sei.

Eingenommen hat der „Blitzer“ von März bis Ende 2017 rund 1,115 Millionen Euro bei 29 330 Beanstandungen, von Jahresanfang bis Ende Februar 2018 genau 94 203 Euro bei 2633 Beanstandungen. Macht in der Summe binnen eines Jahres also rund 1,2 Millionen Euro bei 31 963 Geschwindigkeitsverstößen.

Landrat Klaus Pavel sah im Tempo 50 dort und seiner Überwachung auch einen guten Beitrag zum Lärmschutz. Und die Westhausener Kreisrätin Gabi Schindelarz (SPD) sprach von einer „total entspannten Situation“, die mittlerweile dort herrsche.