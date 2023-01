Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurden in Lippach, beim Familiengottesdienst mit Kindersegnung, die Sternsinger von Pfarrer Matthias Reiner, ausgesandt, welche in den darauffolgenden Tagen mit dem Lied "Wir bringen den Segen" von Haus zu Haus zogen. Dabei sammelten sie Spenden für die Sternsinger-Aktion "Kinder stärken - Kinder schützen". (Foto: privat)