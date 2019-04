2018 wurden 584 FSME-Fälle in ganz Deutschland gemeldet – so viel wie nie zuvor. Baden-Württemberg lag dabei mit 272 Fällen an der Spitze, gefolgt von Bayern mit 224 Fällen. Auch die Zeckenaktivität war 2018 so hoch wie nie zuvor, teilt das Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg auf Nachfrage mit.

Besonders hebt die Behörde den Landkreis Ravensburg hervor. Dort gab es bis vor wenigen Jahren kaum FSME Fälle, seit 2015 gibt es aber einen deutlichen Anstieg, der mit 22 gemeldeten Fällen 2018 seinen bisherigen Höhepunkt hatte.