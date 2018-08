Alle Jahre wieder lädt der Krieger- und Heimatverein Westerhofen zum Sommerfest auf die Festwiese an der Jagst. Dieses Jahr bereits zum 60. Male. Die Tanzkapelle „The Candys“ hat das Fest mittlerweile im neuntenJahr in Folge mit ihrer beliebten Oldie-Nacht eröffnet – mit Folgen für den samstäglichen Programmpunkt „Spiel und Spaß an der Jagst“.

Zu lang gefeiert: Kräftemessen der Ortsteile entfällt

So waren gleich mehrere Teilnehmer des ortsinternen Wettkampfes nach der Oldie-Night unpässlich, so dass man sich gezwungen sah, das freundschaftliche Kräftemessen abzusagen. Bleibt abzuwarten, ob die Teilnehmer ihre Kräfte im nächsten Jahr besser einteilen und sich wieder diesem bei den Zuschauern äußerst beliebten Wettkampf stellen. „Es ist schon etwas schade, aber da haben wohl ein paar dermaßen lange und extrem gefeiert, so dass keine der Mannschaft antreten konnte“, erklärt Dieter Bühler vom Heimatverein lächelnd.

Dennoch zieht Bühler eine positive Bilanz: „Wir hatten am Freitag wieder mal einen tollen Start in unser Festwochenende. Die Hitzkuchen waren in kürzester Zeit verkauft. Und während die Älteren im hinteren Bereich des Zeltes feierten, vergnügten sich die Jugend und die Tanzfreudigen vor der Bühne oder in der Bar. Und hier scheinen sich ein paar völlig verausgabt zu haben“, kann sich auch der Vorsitzende Bernhard Schwarz lächelnd einen Seitenhieb nicht verkneifen. Und so vergnügten sich die Kleinsten und Kleinen im Vergnügungspark bei Schiffschaukel, Kinderkarussell, Spikerstand und Schießbude.

Abends sorgte die Röttinger Blasmusik für Stimmung im vollbesetzten Zelt. Der Sonntag startete mit einem Zeltgottesdienst und Pfarrer Pius Adiele. Nach dem Mittagstisch überraschten Westerhofens Kindergartenkinder mit einem lustigen Auftritt und die Freiwillige Feuerwehr Westhausen sorgte für eine kleine Abkühlung. Anschließend beeindruckte der neu aufgestellte gemischte Chor „Quer Beat“. Mit dem Auftritt der Sängergruppe Westerhofen sowie den „Original Steyrer Schwaben“ endeten die Festtage.

Da wir verwaltungstechnisch zu Westhausen und kirchlich zu Lauchheim gehören, sind wir so etwas wie ein Bindeglied und haben daher Besucher aus beiden Gemeinden“, so der Vorsitzende Bernhard Schwarz. „Als Krieger- und Heimatverein wollen wir mahnen, aber unsere Herkunft nicht vergessen. Wir sehen uns aber mittlerweile mehr als Heimat- und Kulturverein. Mit 160 Mitgliedern stärken wir auch die Dorfgemeinschaft enorm, was man auch bei der Unterstützung durch die Bevölkerung merkt.“

Westerhofener Fest hat auch internationale Fans

Auch Barbara und Kieran Madden aus England und vor allem ihre Tochter Lotti genießen das sommerliche Treiben an der Jagst. „Wir haben in der Zeitung von dem Fest gelesen und mein Mann und Lotti kennen so etwas nicht. Da er in der englischen Botschaft arbeitet, sind wir selten in Deutschland. Und jetzt so ein Fest – Heimat ist eben Heimat und bei den schwäbischen Spezialitäten die es hier gibt...“, kommt die gebürtige Wasseralfingerin Barbara Madden ins Schwärmen.