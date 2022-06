Sieben Verletzte bei Unfall auf B29

Insgesamt sieben verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 5000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend gegen 18.40 Uhr auf der B29 ereignete. Im Einmündungsbereich zur B290 ordnete sich eine 38-Jährige mit ihrem Opel auf der Linksabbiegespur ein. Ein 40-Jähriger fuhr zeitgleich auf der B29 in Richtung Westhausen. Möglicherweise wegen Sekundenschlaf kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrspur ab und prallte gegen das Heck des Opels. In dem Siebensitzer befanden sich außer der Fahrerin fünf Kinder im Alter zwischen drei und 10 Jahren. Alle Fahrzeuginsassen erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide am Unfall beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Westhausen war mit 17 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdient war mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 13 Sanitäterinnen und Sanitätern im Einsatz.