Selbsttests und Fernunterricht an der Propsteischule

An der Propsteischule hat am vergangenen Freitag reger Betrieb geherrscht. Da die Einrichtung als Pilotschule des Landkreises für die Selbsttests fungiert, wurden am letzten Ferientag die Tests an die Schüler der Notbetreuung und die Abschlusssschüler ausgegeben. Hier engagierten sich Eltern und Lehrkräfte in der Ferienzeit, um einen möglichst sicheren Schulbetrieb zu gewährleisten. Die Testdurchführung findet im Moment noch auf freiwilliger Basis statt. Sobald aber die Schüler im Wechselunterricht in die Schule kommen, soll nach den Plänen des Landes eine Selbsttestung verpflichtend werden.Auch nach den Osterferien heißt wieder „Fernunterricht“ die Devise für die Schulen in Baden-Württemberg. Wie sieht der Fernunterricht an der Propsteischule aus?

Die Schüler der Sekundarstufe sind seit Beginn der Pandemie mit ihren Lehrern über die Schulplattform Iserv vernetzt. Der persönliche Kontakt kann bei Iserv über Videokonferenzen und Chats erfolgen, die Aufgaben werden über das Aufgabenmodul ausgetauscht, über den Messenger und über Videosprechstunden können bei Schwierigkeiten Fragen an die Lehrkräfte gestellt und Probleme gelöst werden. Wer zu Hause nicht die digitalen Voraussetzungen hat, kann sich in der Schule ein Tablet ausleihen. So ist garantiert, dass alle Schüler dieselben Voraussetzungen haben.

Wie kommen aber die Grundschüler an ihr Material? Hierfür findet immer freitags ein „Materialaustausch“ statt. Bearbeitete Aufgaben können abgegeben, die neuen Aufgaben für die kommende Homeschooling-Woche können mitgenommen werden. Die benötigten Arbeitsblätter sind ausgedruckt und in Materialpaketen für jede Klasse vorbereitet. Die Lehrkräfte der Grundschule wechseln sich bei der Betreuung der „Tauschbörse“ ab und kommen so mit den Eltern ins Gespräch und in den Austausch. Auch am Freitag in den Ferien wurden Schüler von den Lehrkräften auf diese Art mit Material versorgt, sodass direkt am Montag mit der Bearbeitung begonnen werden kann.