Schreckliche Angriffe auf Tiere in der Region - was steckt dahinter?

Gewalt gegen Tiere ist kein Kavaliersdelikt. Zwei 21 und 23 Jahre alte Männer müssen sich seit Donnerstag, 28. Juli, vor dem Amtsgericht in Titisee-Neustadt wegen Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz verantworten. Der 21-Jährige zudem wegen Tiertötung. Die beiden sollen am Rande eines Volksfestes am Feldberg (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) einen Auerhahn in seinem Schutzgebiet aufgescheucht und gestört haben. Der 21-jährige Mann habe ihn anschließend mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen.