Schnelles Internet für Westhausen

Die Gemeinde Westhausen erhält weitere 2,7 Millionen Landeszuschuss für schnelles Internet. Mit den kürzlich zugesagten 3,3 Millionen Euro des Bundes können somit weitere sechs Millionen an Zuschüssen in die wichtige Gigabitfähigkeit der ganzen Gemeinde investiert werden.

„Herzlichen Dank an Bund, Land und auch an mein Gemeinde-Team für die erfolgreiche Bearbeitung der Zuschussanträge“ freute sich Bürgermeister Markus Knoblauch über die weiteren Förderbescheide in Millionenhöhe. Federführend bearbeitet der stv. Kämmerer Patrick Müller im Rathaus Westhausen das wichtige Thema Breitband, der passenderweise am Nikolaustag, dem 06. Dezember 2022 gemeinsam mit Bürgermeister Knoblauch den Förderbescheid von Innenminister Thomas Strobl in Empfang nehmen konnte.

„Ohne die hohen Zuschüsse könnte dieses wichtige Großprojekt nicht umgesetzt werden“, so Knoblauch weiter. Die sechs Millionen Euro entsprechen rund 90 Prozent der Projektkosten, 10 Prozent trägt die Gemeinde selbst. Nach den „Weißen Flecken“, also den Bereichen, die unter einer Bandbreite von 30 Mbit/s liegen, werden mit dem Geld nun bis 2026 auch die „Grauen Flecken“ (unter 100 Mbit/s) geschlossen. Nach Abschluss dieses Megaprojekts, in dessen Rahmen im gesamten Gemeindegebiet etwa 700 Glasfaserhausanschlüsse zu erstellen sind, wird die ganze Gemeinde Westhausen gigabitfähig sein, was in der heutigen Zeit Grundvoraussetzung für eine gute Gemeindeentwicklung und ein wichtiger Standortfaktor ist. Entsprechend den Förderrichtlinien wird nun im nächsten Schritt die Planungsleistung europaweit ausgeschrieben.