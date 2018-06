Schüler engagieren sich gegen das Insektensterben

Der Naturschutzbund (NABU) Ellwangen unterstützt ein Naturprojekt der Propsteischule Westhausen. Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse legen dabei eine Wildblumenwiese für Insekten an und stellen ein großes Insektenhotel auf.

In einem Punkt sind sich die Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse an der Propsteischule Westhausen und Bürgermeister Markus Knoblauch einig: „Es muss noch viel mehr gegen das Insektensterben getan werden“, so Knoblauch und die Kinder einstimmig. Im Rahmen eines Schulprojekts haben sich die Kinder zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen Bettina Lang und Tina Wiedenhöfer ausführlich mit dem Thema Natur und Umwelt auseinandergesetzt.

Kinder lernen Insektenarten kennen

Dabei spielten das Verhalten der Menschen und die Auswirkungen ihres Handelns auf die Natur, insbesondere auf das Insektenleben, eine große Rolle. Die Mädchen und Jungen der fünften Klasse lernten verschiedene Insektenarten und ihre Nützlichkeit für die Natur kennen. Sie beschäftigten sich auch mit dem Insektensterben. Die Kinder fragten nach den Gründen des Insektensterbens und was sie dagegen unternehmen könnten. Dazu gehörte zum Beispiel das Anlegen einer Wildblumenwiese und das Aufstellen eines Insektenhotels. Das sollte zu einer besonderen Aktion werden.

Der Naturschutzbund Ellwangen erfuhr von der engagierten Naturschutzaktion an der Propsteischule und unterstützte die Kinder bei der Umsetzung des Projekts. Eva Stengel vom Naturschutzbund Ellwangen zeigte sich so begeistert von dem Projekt, dass sie ihr eigenes Insektenhotel, welches sie von ihren Kollegen geschenkt bekam, an die Fünftklässler der Propsteischule weiter verschenkte. „Eine solch tolle Aktion hat es verdient, unterstützt zu werden“, meinte Stengel. Gleichzeitig lobte sie Bürgermeister Knoblauch und Schulleiter Günter Vogt für ihr Engagement für den Naturschutz.

Wie gut sich die Schülerinnen und Schüler bereits in der Insekten- und Blumenwelt auskennen, haben sie beim Besuch von Eva Stengel bewiesen. Mit ihrem fundierten Wissen konnten die Kinder viele Insektenarten beschreiben und Pflanzenarten benennen, die in einer Wildblumenwiese vorkommen. Zum Schluss des Besuchs von Eva Stengel wurde das neue Insektenhotel von den Kindern und den anwesenden Lehrern feierlich eingeweiht. (NABU)