S Pferdle onds Äffle kommet nach Weschthausa

Der MSC-Neumühle lädt am Samstag, 27. April, ab 17 Uhr zur größten schwäbischen Dialektveranstaltung im Ländle nach Westhausen ein. In Zusammenarbeit mit dem Förderverein Schwäbischer Dialekt macht der MSC das Schwäbische zum Mittelpunkt einer großen Veranstaltung im Dorf. Als Ehrengäste werden das Pferdle und das Äffle und ihre Originalstimme in Westhausen erwartet.

„Schwätz g‘scheit! Schwätz schwäbisch“ – Dialekte und Dialektforschung in Baden-Württemberg erleben aktuell eine Renaissance im Ländle. Wie schön der schwäbische Dialekt sein kann, das will der MSC Neumühle aus Westhausen zusammen mit dem Förderverein Schwäbischer Dialekt vorführen. „Mir wellad mit euch oifach schea schwäbisch schwätza ond guad drauf sai! Wer des jetzt aber ned verschtod, ko d‘rhoim bleiba“, meint der Präsident der MSC Neumühle, Michael Bölstler – selbstverständlich nur im Scherz. „Natürlich dürfen auch Nicht-Schwaben zur Veranstaltung kommen. Schließlich haben wir ja nichts zu verbergen und lernen kann man bei uns immer was dazu“, so Bölstler.

Übrigens, die Veranstaltung kostet keinen Eintritt. Dies ist schon mal die erste feine schwäbische Eigenart, die die anderen Völker am Schwabenländle so lieben. Jetzt wird es aber noch besser: Auch das Essen während der Veranstaltung kostet nichts. Und das sollte dann auch die letzten Zweifler davon überzeugen nach Westhausen zu kommen. Apropos Äffle, sein dicker Kumpel, s Pferdle, kommt selbstverständlich auch. Auch Regierungspräsident Wolfgang Reimer, der Landtagsabgeordnete Winfried Mack, Landrat Klaus Pavel sowie Schirmherr Bürgermeister Markus Knoblauch haben ihr Kommen zugesagt.