Ruhestörer muss in Polizeigewahrsam

Nach vermehrten Ruhestörungen ist ein 39-Jähriger aus Westhausen am Freitagmorgen gegen 1 Uhr in Polizeigewahrsam genommen worden.

Die Polizei hatte wegen des Mannes mehrfach in die Bahnhofstraße ausrücken müssen. Der erste Einsatz erfolgte am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt saß der 39-Jährige auf dem Vordach eines Hauses und schrie laut herum, was Anwohner der Polizei gemeldet hatten.

Von Beamten des Aalener Polizeireviers wurde der Mann darauf hin in sein Zimmer gebracht und zur Ruhe ermahnt. Dem 39-Jährigen wurde im Falle weiterer Störungen der polizeiliche Gewahrsam angedroht. Nachdem in der Folge um 0.30 Uhr und dann gegen 1 Uhr weitere Anrufe bei der Polizei eingingen, wurde der 39-Jährige zur Störungsbeseitigung mit zur Dienststelle genommen.