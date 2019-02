Bei der Jahreshauptversammlung schaut das Vorstandsteam der Sängerlust Lippach Manuela Schön, Thomas Weik und Klaus Dohnt auf ein schönes, mit vielen Facetten stattfindendes Vereinsjahr zurück.

Der Höhepunkt war das an zwei Tagen abgehaltene Weinfest am 13. und 14. Oktober 2018. Am Samstag mit den Gastchören aus Röhlingen, Geislingen und den eigenen Chorgattungen Young Voices, Vita Musica und dem gemischten Chor der Sängerlust. Der Überraschungsbeitrag „ Ein Horrorfilm zum Verlieben“ brachte das Publikum zum Lachen. Das Programm am Sonntag fand mit den Schul-, Kinder- und Jugendchören aus Lauchheim, Hüttlingen, Unterschneidheim und den eigenen Lippacher Piepmätzen statt.

Spielenachmittag für Kinderchor

Erstmals wurde für den Kinderchor, die Piepmätze, ein Spielenachmittag veranstaltet. Ebenso wurde für den Jugendchor Young Voices erstmals ein Ausflug unternommen. Schriftführer Christoph Beerhalter lies die Aktivitäten und Vorbereitungen Revue passieren.

Michaela Hahn konnte von einem positiven Kassenbestand berichten. Kassenprüfer Josef Frankenreiter bestätigte ihre einwandfreie Arbeit. Leider musste Chorleiter Peter Waldenmaier krankheitsbedingt absagen. Es wurde ein großes Lob für sein großes Engagement der vier Chorgattungen ausgesprochen. Vier Mitglieder wurden für fleißigen Singstundenbesuch geehrt. Bürgermeister Markus Knoblauch nahm die Entlastung der Vorstandschaft vor. Er verwies auf die Wichtigkeit Tradition im Dorf weiter bestehen zu lassen.

Bei den Wahlen stellten sich für zwei weitere Jahre zur Verfügung: Kassiererin Michaela Hahn, Beiräte Andrea Blüme, Elke Beerhalter, Sandra Seckler, Magdalene Rathgeb und neu im Beirat Katja Schön. Ebenfalls Josef Frankenreiter als Kassenprüfer, Fahnenträger Tobias Bandel und Beisteher Alois Schneider und Josef Zink.

Die ehemalige Vorsitzende Rosemarie Abele wurde von den Mitgliedern zur Ehrenvorsitzenden gewählt. Sie war seit dem Jahr 2000 im Beirat und als Schriftführerin tätig. Ab 2006 bis 2018 hat sie als Vorständin den Verein gelenkt und geführt. Vor dem Ende musste noch eine Satzungsänderung erfolgen. Anpassung der Satzung wegen der Definierung des „Vorstandsteams“ und Überarbeitung des Datenschutzes nach der Datenschutzgrundverordnung.