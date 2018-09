Rettungsdose kommt nach Westhausen

In Westhausen können die Bürger nun die SOS-Rettungsdose erwerben. Die Dose kann dazu beitragen, im Notfall Leben zu retten.

Denn wenn ein Patient nicht mehr ansprechbar ist, stehen den Rettungsdiensten und Ersthelfern durch die Dose lebenswichtige Patienteninformationen zur Verfügung. Denn der Behälter enthält ein Datenblatt, das zum Beispiel die Blutgruppe, aktuelle Medikation, chronische Krankheiten, Allergien sowie Anschriften des Hausarztes und der nächsten Angehörigen umfasst. Diese Daten sollten immer auf dem aktuellen Stand sein, um im Notfall wichtige Zeit zu sparen.

Damit die SOS-Dose schnellstmöglich in dem jeweiligen Haushalt gefunden wird, ist diese stets in der Innentür des Kühlschranks gut sichtbar aufzubewahren. Für die Information, dass eine solche Dose vorhanden ist, sorgen zwei Aufkleber, die zum einen innen an der Wohnungs- oder Hauseingangstür und zum anderen außen an der Kühlschranktür angebracht werden.

Die Dosen können zum Preis von zwei Euro im Westhausener Rathaus (im Bürgerbüro oder im Vorzimmer des Bürgermsieters), bei der Raiffeisenbank Westhausen sowie in den Praxen der Physiotherapeuten Torsten Göttfert und Tomas Pertoll bezogen werden.