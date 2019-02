RCV bringt Festhalle zum Kochen

Der RCV Reichenbach hält das Narrenzepter in Westhausen fest in seiner Hand. Als größter und mitgliederstärkster Karnevalsverein in Westhausen sorgt er regelmäßig zur Faschingssaison mit abwechslungsreichen Veranstaltungen für beste Stimmung. Ein Höhepunkt sind die närrischen Prunksitzungen in der Festhalle. Auch in diesem Jahr platzte diese an zwei Abenden aus allen Nähten.

Das gesamte Programm gestaltete der RCV mit Gruppen und Garden aus den eigenen Reihen. Besonders stolz ist der Verein auf die Jugend, die einen großen Teil des Abendprogramms engagiert mitgestaltete.

Bereits der Einzug aller Akteure in die Halle war faszinierend. Auf der Bühne fanden die vielen Gruppen und Akteure kaum Platz. Nach der Begrüßung der Vorsitzenden Beatrix Strobel und ihres Vorstandskollegen Gerhard Schiele, der auch die Moderation an diesem Abend übernahmt, folgten flotte und humorvolle Auftritte Schlag auf Schlag.

Die Kindergarde, die Springmäuse und die Jugendbütt sorgten für Wirbel auf der Bühne. Das neunjährige Tanzmariechen Linda „Dina“ Winter konnte sich in puncto Können und Akrobatik voll und ganz mit den großen und gut trainierten Garden messen. Der Maskentanz der HoKas, der Holzkatzen, war ein atemberaubendes Schauspiel. Meterhohe Menschenpyramiden in allen nur erdenklichen Variationen begeisterten das Publikum.

Vor dem beißenden Humor von Ingrid Tost, Sonja Zeller und Manfred Dauser ist keiner in Westhausen gefeit. Unter den Gästen war auch Bürgermeister Markus Knoblauch. Ob sein Schottenkostüm eine kleine Anspielung auf die Haushalts- und Finanzplanung der nächsten Jahre war? Dazu hüllte sich Knoblauch schwäbisch-geheimnisvoll in Schweigen. Gegen ein Bierchen mit den Drei von der Bütt hatte der Bürgermeister aber nichts einzuwenden.

Den Abschluss an diesem Abend machten traditionell das Herrenballett und die Reichenbacher Ruassgugga, die in diesem Jahr ihrem musikalischen Leiter Gerhard Schiele ganz persönlich für viele Jahrzehnte Engagement beim RCV dankten.