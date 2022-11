Raiffeisenbank Westhausen spendet 5000 Euro

Seit einigen Monaten macht der Krieg in der Ukraine eine schnelle, dauerhafte und vor allem finanziell gestützte Flüchtlingshilfe unerlässlich. Aus diesem Grund wurde im März dieses Jahres der Verein „Die Ostalb hilft“ ins Leben gerufen. Aktuelles Ziel ist es, im Ostalbkreis ankommende Flüchtlinge auf unabsehbare Zeit zu unterstützen, um künftig in Katastrophenfällen aller Art Hilfe leisten zu können.

Auch die Raiffeisenbank Westhausen eG unterstützt diese karitative Arbeit nun mit einer großzügigen Spende aus ihrem Gewinnspartopf. Im Rahmen der offiziellen Spendenübergabe konnte Josef Mayle, 1. Vorstand von „Die Ostalb hilft“, einen Scheck über 5 000 Euro von Vorstandsmitglied Werner Schneider und Lore Bess, Vorstandssekretariat und Marketing, in Empfang nehmen.

Dankbar für diese tolle Unterstützung gewährten Josef Mayle und Angelika Fuchs, Schriftführerin des Vereins, einen Einblick in die aktuelle Situation.

So sind derzeit 37 Frauen und Kinder aus der Ukraine in einem Gebäude auf dem alten Kasernengelände untergebracht. Hier werden sie in allen Belangen des täglichen Lebens unterstützt. .

Auf der Homepage www.die-ostalb-hilft.de gibt es weitere Informationen zur Arbeit des Vereins. Für Geldspenden wurde dafür ein Spendenkonto IBAN:DE22614910100271272007 bei der VR Bank Ellwangen BIC eingerichtet.