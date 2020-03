Radfahrerin in Westhausen verletzt

Eine 15-jährige Radfahrerin ist am Dienstagabend gegen 18 Uhr auf dem Radweg der Dalkinger Straße in Westhausen gestürzt, als der Beifahrer eines geparkten Pkw die Türe öffnete. Die Fahrradfahrerin erlitt leichte Verletzungen und begab sich erst später in ärztliche Behandlung. Das Polizeirevier in Aalen bittet um Zeugenhinweise auf den unbekannten Pkw, Telefon 07361 / 5240.