Ein 67-jähriger Radfahrer, der am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr mit seinem Pedelec auf der Mühlstraße in Richtung zur K3319 gefahren ist, stürzte am Ende einer leichten Gefällstrecke, als ihm eine Fliege auf die Brille beziehungsweise ins Gesicht flog und er beim Entfernen die Kontrolle über sein Fahrrad verlor.

Er wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.