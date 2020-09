Westhausen (ij) - Auf einem Parkplatz In der Waage in Westhausen ist am Dienstag zwischen 15.30 Uhr und 15.40 Uhr ein VW an der Stoßstange vorne links beschädigt worden. In Aalen ist zwischen Donnerstag, 19.45 Uhr, und Freitag, 9.30 Uhr, ein VW Golf Plus erheblich an der Front beschädigt worden. Er war in der Mohlstraße abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf 5000 Euro. In der Lauchheimer Hauptstraße wurde zwischen Dienstag und Donnerstag der linke Außenspiegel eines Mercedes beschädigt, wodurch geringer Sachschaden entstand.

In allen Fällen entfernten sich die Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern.