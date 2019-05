Polizei sucht blonde Frau als Zeugin

Nach einem gefährlichen Überholmanöver auf der B29 sucht die Polizei Zeugen – insbesondere eine blonde Frau. Der Vorfall hatte sich bereits am Samstag, 6. April, ereignet. Gegen 15.45 Uhr kam es in Fahrtrichtung Nördlingen in Höhe der Autobahnanschlussstelle Westhausen zu dem gefährlichen Manöver zwischen einem grauen Citroen C3 sowie einem braunen Kia Venga. Zwischen den genannten Fahrzeugen war zeitweise eine blonde Frau mit ihrem hellen Auto unterwegs.