Pflegeheim Sankt Agnes in Westhausen hat eine neue Leiterin

Loreen Maier ist die neue Leiterin des Pflegeheims Sankt Agnes in Westhausen. Achim Hollenbach, Leiter des Bereiches Wohnen und Pflege im Alter der Stiftung Haus Lindenhof, begrüßte sie in einer coronabedingt kleinen Feierstunde und wünschte ihr für ihre neue Tätigkeit alles Gute. Sie bringe Erfahrung in der praktischen Pflege als auch Leitungserfahrung mit.

Ihr Herz für die Pflege entdeckte Maier schon sehr früh mit 16 Jahren bei einem freiwilligen sozialen Jahr. Es folgte eine Ausbildung zur Krankenschwester in Geislingen. Danach sammelte sie einige Jahre Berufserfahrung in einem ambulanten Pflegedienst, drei Jahre davon als Leitung. Nach einer Weiterbildung zur Pflegedienstleitung arbeitete sie bis jetzt als Pflegedienstleitung in einem großen Pflegeheim mit 112 Plätzen.

„Für mich ist es sehr wichtig, dass meine Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen und meine Bewohner sich in Sankt Agnes wohl und zu Hause fühlen“, sagt die 32-Jährige mit Blick auf ihre neue Aufgabe. Denn: „Geht es meinen Bewohnern gut, geht es meinen Mitarbeitern gut. Geht es meinen Mitarbeitern gut, geht es meinen Bewohnern gut“, ist sie fest überzeugt.

Nachdem der Ostalbkreis Anfang 2000 in der Region einen weiteren Bedarf an Pflegeplätzen feststellte, entwickelte die Stiftung Haus Lindenhof für Westhausen das Konzept für ein in der Größe überschaubares Haus, dass gut in die bürgerliche und kirchliche Gemeinde eingebunden sein sollte. Dazu entstand im Gebäude auch eine Begegnungsstätte für Senioren.

Vor 15 Jahren, Mitte Juli 2007, konnte die Stiftung Haus Lindenhof und der damalige Bürgermeister Herbert Witzany die ersten Bewohner in Sankt Agnes begrüßen. „Unser Wunsch ist, dass sich in Sankt Agnes jung und alt begegnen, dass es ein Ort ist, der zum Wohlfühlen einlädt,“ sagt Achim Hollenbach. Die zentrale Lage des Pflegeheimes sei der ideale Ausgangspunkt dafür.

In unmittelbarer Nachbarschaft wurde mit der Eröffnung zweier Häuser für betreutes Wohnen im Sommer 2021 das Angebot für Senioren erweitert. Noch in diesem Jahr soll mit dem Bau einer solitären Tagespflege begonnen werden und im nächsten Jahr mit einer Erweiterung der Pflegeeinrichtung.