Pferdle und das Äffle besuchen Westhausen

Sogar die Aushängeschilder des Schwäbischen, das Pferdle und das Äffle aus der Werbung des Südwestfernsehens, sind zum Abend unter dem Motto „Schwätz g’scheit, schwätz schwäbisch“ sind nach Westhausen in die Wöllersteinhalle gekommen. Mehr als 350 Gäste haben dort einen Veranstaltungsabend rund um den schwäbischen Dialekt erlebht. Passend dazu wurden Linsen und Spätzle serviert.

Der MSC Neumühle Westhausen kommt immer wieder für mit außergewöhnlichen Veranstaltungen um die Ecke. Eine davon ist das Bremswagaziaga auf der grünen Wiese, welches regelmäßig Tausende von Besuchern nach Westhausen lockt. Nun hatte der MSC eine neue Idee. „Schwäbisch ist doch eine schöne Sprache.

Warum nicht mal einen ganzen Abend lang das Schwabenländle und sein Schwäbisch in den Mittelpunkt einer neuen Veranstaltung stellen?“, fragte sich der Präsident der MSC Neumühle, Michael Bölstler. Und wenn schon schwäbisch, dann auch richtig groß. Die Wöllersteinhalle war da genau der richtige Ort dafür. Und Bölstler hatte den richtigen Riecher: Mehr als 350 Besucher kamen zum ersten Dialekt-Abend nach Westhausen.

Alles war auf die schwäbische Sprache ausgerichtet. Der Naturkindergarten Westhausen kam mit der „Schwäb’sche Eisabahna“, der Kirchenchor und der Gesangsverein Concordia sind „ans Brünnele“ gegangen und fühlten sich wohl „im Kreise der Lieben“. Darüber hinaus stellte der Musikverein Westhausen dem Publikum die nagelneue Ostalbhymne "Ostalbherz" vor.

Wo es so heftig schwäbelt, kann es nicht ausbleiben, dass sich die ganz großen Persönlichkeiten aus dem Ländle die Ehre geben. Pferdle und Äffle, bekannt aus dem Südwest-Werbefernsehen, statteten der Veranstaltung des MSC Neumühle ihren Besuch ab. Den ganzen Abend ließen sie sich geduldig mit ihren Fans fotografieren, wünschten den Gästen einen guten Appetit bei Linsen, Spätzle und Saitenwürsten und freuten sich über zwei weitere besondere Gäste. Heiko Volz und Volker Lang, die Originalstimmen vom Pferdle und Äffle, waren ebenfalls zu Besuch in Westhausen.

Auf der großen Bühne trugen sie die besten Sprüchle vor, die das Publikum vor Beginn der Veranstaltung bei den Organisatoren einreichen durfte. Die besten Sprüche wurden anschließend von einer Fachjury bewertet und prämiert. „Du siescht aber mit Brill aber gar net guat aus“, sagt das Pferdle zum Äflle. „Aber i han doch gar koi Brill auf“, meint das Äffle etwas überrascht. „Ja, du net, aber i“, kommt´s vom Pferdle schelmisch zurück. Gut und gerne über 40 dieser Kurzdialoge wurden von den Besuchern eingereicht. „Mein Lieblingsspruch ist immer noch: I brings einfach net übers Herz, deshalb schieb i des unter durch“, sagte Westhausens katholischer Pfarrer Matthias Reiner und lässt sich gerne mit den Zweien fotografieren.

Schwäbisch ist alles andere als schlampiges Hochdeutsch

Auch die politische Prominenz schaute in der Wöllersteinhalle vorbei. Regierungspräsident Wolfgang Reimer, der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack, Landrat Klaus Pavel sowie Schirmherr Bürgermeister Markus Knoblauch amüsierten sich köstlich über die Sprüche und lauschten interessiert dem Vortrag des Sprachforschers Hubert Klausmann von der Universität Tübingen.

Der erklärte nämlich, dass der Dialekt keineswegs eine schlampige Abart der deutschen Schriftsprache sei, sondern umgekehrt das heutige Hochdeutsch erst aus den Dialekten entstanden sei. Die deutsche Schriftsprache sei im übrigen auch sehr stark durch das Schwäbische beeinflusst worden. Klausmann kritisierte auch, dass beispielsweise der SWR-Hörfunk eine dezidiert norddeutsch geprägte Wortwahl und Sprachfärbung pflege. Das im Süddeutschen gebräuchliche Wort „Gang“ sei genauso korrekt wie seine norddeutsche Entsprechung „Flur“. Die oft geäußerte Einschätzung, die Standardsprache sei dem Dialekt überlegen, sei zudem sprachwissenschaftlich nicht haltbar.

An den Vortrag schloss sich eine Gesprächsrunde an, bei der Regierungspräsident Reimer, der Landtagsabgeordnete Mack, Landrat Pavel, Bürgermeister Knoblauch, Pfarrer Reiner sowie Unternehmer aus der Region darüber philosophierten, was denn nun einen „g’scheiten Schwaben“ ausmache.

Ebbas anderes war au no ganz schwobatypisch. S´Essa ond Trinka war nämlich umsoscht. Das der Schwabe aber gutes Essen und Trinken durchaus zu schätzen weiß, ließ er am Ende der Veranstaltung eine kleine Spende ins Spenderkässle plumpsen. „Die Spende geht dann in ganzen Stücken an schwäbisch-heimatlich g´scheite Projekte“, versprach Bölstler. So kann man, ganz nach der Art vom Pferdle und Äffle festhalten: Äffle: „Ach isch des schee!“ Pferdle: „Wasele?“ Äffle: „Daß mir zwoi Schwoba send!“