Noch keine 18 und schon eine eigene Kolumne: Juliana Holl aus Westhausen kommt mit „Julys Fokus“

Frischer Wind in der Redaktion: Juliana „July“ Holl aus Westhausen wird künftig als Gastautorin für die „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“ schreiben. Künftig erscheinen im 14-tägigen Rhythmus Gastbeiträge in ihrer eigens geschaffenen Kolumne „Julys Fokus“. Dabei kommt die Jungautorin (Jahrgang 2003) eigentlich gar nicht von der schreibenden Zunft, stattdessen befindet sie sich in der Ausbildung zur Ergo-Therapeutin, die sie 2023 abschließen möchte. Doch das Schreiben ist ihre Leidenschaft, es ist mehr als nur ein Hobby.

Das Schreiben gehört zu ihrem Leben fast schon genauso dazu wie die Ausbildung zu ihrem späteren Job. Bereits vor ihrem 18. Geburtstag hat sie mit „It´s time to fly“ und „Die Welt durch seine Augen – tätowiert für dein Leben“ zwei Bücher auf den Markt gebracht. Dieser Enthusiasmus, diese Akribie und vor allem die Lust am Schreiben rief auch die Redaktion auf den Plan. So trat man mit Holl in Kontakt und machte ihr das Angebot, in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen mit ihrer eigenen Kolumne in den „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“ zu erscheinen. Und zu sagen hat sie einiges. Ihre Leidenschaft zum Schreiben hat sich schon in der Schulzeit herauskristallisiert. „Wenn Mitschüler eine Din-A-4-Seite abgegeben haben, dann waren es bei mir häufig vier“, erinnert sie sich.

Aktuell schreibt sie bereits an ihrem nächsten, dem dritten Werk, jedoch auch an den nächsten Kolumnen, die sie mit einem breiteren Publikum teilen möchte. Ausschließlich schreiben möchte sie tatsächlich nicht. „Ich bin mit meiner Berufswahl, Ergotherapeutin zu werden, absolut zufrieden. Das ist ein richtig facettenreicher Job, der mir tiefe Einblicke in die Medizin gibt. Manchmal kommt es mir so vor, als würde ich Medizin studieren“, so Holl. Ganz ohne Schreiben aber geht es nicht und deswegen freut sich die Westhausenerin nun darauf, regelmäßig ihre Sicht der Dinge darzustellen, sie bringt dem Leser ihren Fokus näher – Julys Fokus.

Die Themen sind hierbei sehr vielseitig – vor allem aber auch sehr tiefsinnig. Mit Autismus beispielsweise hat sie sich in ihren jungen Jahren bereits intensiv auseinandergesetzt, aber auch vor Tabuthemen wie Suizid schreckt sie nicht zurück. „Über diese Themen wird in der Gesellschaft viel zu wenig berichtet und vor allem aufgeklärt“, bemängelt die Westhausenerin. In „Julys Fokus“ bringt sie ihre Gedankenwelt einem größeren Publikum näher und zeigt, dass sich auch junge Erwachsene durchaus mit ernsten Dingen des Lebens auseinandersetzen können, dass junge Erwachsene durchaus über den Tellerrand hinausschauen können. Und vielleicht bringt sie auch den einen oder anderen Leser zum Grübeln, zumindest aber lädt sie den Leser dazu ein, mit durch ihre Gedankenwelt zu spazieren. Vor allem bricht sie eine Lanze für viele junge Erwachsene in der Gesellschaft – es hocken wohl doch nicht alle nur vor ihren Smartphones und Laptops herum. Manche schreiben auch ihre Gedanken nieder.