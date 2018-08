Neue Rektorin für die Propsteischule

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Stelle des Rektorats der Gemeinschaftsschule Propsteischule Westhausen wieder besetzt. Monika Hecking-Langner, bisher Konrektorin an der Buchenbergschule Ellwangen, ist die neue Leiterin. Der bisherige Rektor Günter Vogt ist zum Schuljahresende in den Ruhestand gegangen.

Monika Hecking-Langner ging in Karlsruhe zur Schule und kam über die katholische Fachhochschule Freiburg an die Pädagogische Hochschule Karlsruhe. Sie studierte Mathematik, Deutsch und katholische Theologie. Den Vorbereitungsdienst absolvierte sie in Pforzheim. Erste Unterrichtserfahrung sammelte sie im Dienst der Erzdiözese Freiburg.

Die Pädagogin wollte die vielseitige Schullandschaft kennenlernen und hat deshalb gern an unterschiedlichen Schulen gearbeitet. Sie unterrichtete an der Grundschule Öschelbronn, der Adam-Remmele Schule in Karlsruhe, an der Grund- und Hauptschule Schwabsberg und an die Propsteischule in Westhausen. Von dort wechselte sie als Konrektorin an die Buchenbergschule und kehrt jetzt an die Propsteischule zurück.

Monika Hecking-Langner ist Multimediaberaterin, Ausbildungsberaterin und Mentorin für Praktikantinnen der PH Schwäbisch Gmünd. Ihre Freizeit verbringt die vierfache Mutter mit ihrer Familie, außerdem liest, joggt und wandert sie sehr gerne.