Neue Edelstahlkonstruktionen für die Rad- und Wanderkarten des Schwäbischen Albvereins

Hans Kurz, Andreas Geiß und Wilfried Zander von der Ortsgruppe Westhausen des Schwäbischen Albvereins haben kürzlich mit großem ehrenamtlichem Engagement die Gestelle der Rad- und Wanderkarten beim Wanderparkplatz an der Landesstraße L1029 bei Jagsthausen sowie am Parkplatz vor dem Rathaus Westhausen erneuert. Auch die Kosten für die neuen Edelstahlgestelle wurden vom Schwäbischen Albverein Westhausen übernommen.

Die vorherige Holzkonstruktion war zwischenzeitlich in die Jahre gekommen und das Holzgestell teilweise auch bereits morsch. Die neuen Gestelle und Halterungen wurden nun in Edelstahl ausgeführt, sodass an diesen künftig keine Unterhaltungsarbeiten mehr notwendig werden.

Bürgermeister Markus Knoblauch bedankte sich bei den fleißigen „Schaffern“ für deren ehrenamtlichen Einsatz und die neuen Gestelle für die Rad- und Wandertafeln. Auch lobte er das schöne Miteinander des Schwäbischen Albvereins mit der Gemeinde Westhausen. Die Rad- und Wanderkarten mit den neuen Edelstahlkonstruktionen laden Fahrradbegeisterte und Wanderlustige ein, sich über lohnenswerte Touren rund um Westhausen zu informieren.