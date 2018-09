„Muskeln gegen Maschinen“ ist das Motto

Nachdem der Verein MSC Neumühle im vergangenen Jahr wegen seines 30-jährigen Jubiläums aussetzte, knüpft der Club heuer wieder an seine Tradition des Bremswagaziaga an. Landwirtschaftliche Kraftprotze und hochgetunte PS-Boliden pflügen am Sonntag mit Volldampf über den Acker.

Das Bremswagaziaga in Westhausen ist ein Besuchermagnet. Beim letzten großen Event 2016 lockte das Spektakel mehr als 10 000 Besucher an – und es wurde ein neuer Guinness-Weltrekord aufgestellt. Der MSC Neumühle darf sich nun Rekordhalter im längsten Tretschlepper-Zug aller Zeiten nennen.

Heuer wird auf Weltrekorde verzichtet. Dafür begrüßt der Gastgeber alles, was Kraft und Ausdauer hat. „Das Motto des diesjährigen Bremswagaziaga lautet „Muskeln gegen Maschinen“, verrät der Präsident des MSC Neumühle, Michael Bölstler.

Powerlifting-Dreikampfmeisterin tritt gegen Pferde an

Die deutsche Dreikampfmeisterin im Powerlifting, Christina Unali, tritt gegen Europas stärkste Pferde an. Dabei versucht Unali einen 150 Jahre alten, mit Strohballen beladenen Pferdeschlitten nur durch eigene Muskelkraft mehrere Meter weit zu ziehen. Unterstützt wird die Powerfrau bei ihrer schweißtreibenden Vorführung von einem Bud Spencer-Double höchstpersönlich. „Das wird eine Mordsgaudi“, verspricht Bölstler. Das Bud Spencer-Double wird übrigens standesgemäß in einem PS-starken, US-amerikanischen Original-Polizeiauto vorfahren. Außerdem bekommen die Zuschauer einen seltenen und prämierten Vierspänner zu sehen.

„Insgesamt treten 50 Schlepper inklusive der kompletten Schweizer Königsklasse Supersport beim Bremswagaziaga an. Das heißt im Klartext: 100 lautstarke und spektakuläre Pulls, dass einem die Ohren wackeln“, so Bölstler. Schirmherr der Veranstaltung ist Landrat Klaus Pavel, der auch zu einem kurzen Besuch in Westhausen erwartet wird. Die Weltrekord-Tretschlepper spielen beim diesjährigen Event auf der Wiese des landwirtschaftlichen Anwesens Maihof Bölstler, auch wieder eine große Rolle. „Mit all den Schleppern gibt es gegen 13 Uhr auch einen Tretschlepper-Massenstart. Für bessere Siegeschancen kann man seinen eigenen Tretschlepper mitbringen“, sagt Bölstler.

Der MSC Neumühle sorgt wieder für die Bewirtung seiner Besucher, die auf der grünen Wiese direkt neben der A7-Autobahnabfahrt Westhausen erwartet werden.