Musikverein Westhausen feiert „my_feschd“ am Wochenende

Das traditionelle Maifest des Musikvereins Westhausen rückt dieses Jahr zwar in den Juni. Dennoch hält der Verein an dem Namen „my_feschd“ fest. Am Samstag, 9. Juni, und Sonntag, 10. Juni, gibt es nonstop Blasmusik und Stimmung in der Wöllersteinhalle

Das Fest startet am Samstag, 9. Juni, ab 5.30 Uhr mit der Tagwache, bei der die Westhausener Bürger musikalisch geweckt und auf das bevorstehende gemeindliche Kinderfest mit Umzug durch den Ort eingestimmt werden.

Im Anschluss an den Umzug unterhält die Jugendkapelle des Musikvereins Westhausen unter Leitung von Manuela Wagner. Traditionelle Blasmusik und volkstümliche Schlagermusik und Oldies bis hin zu aktuellen Hits bietet die Rieser Trachtenkapelle des Musikvereins Unterschneidheim den Gästen zur Kaffeezeit und zum Abendessen.

Für die Kinder hat der TSV Westhausen in der Turn- und Festhalle ein Unterhaltungsprogramm mit Fußballrodeo, Hüpfburgen und Airtrack vorbereitet.

Bei der am Samstagabend stattfindenden „Nacht in Tracht“ greifen die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Westhausen um Dirigent Reinhard Langer selbst zu den Instrumenten und versprechen eine stimmungsvolle Unterhaltung mit einem umfangreichen Repertoire an bekannten und beliebten Melodien.

Ökumenischer Gottesdienst bildet den Auftakt am Sonntag

Der Sonntag, 10. Juni, beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst. Zum anschließenden Mittagessen spielt dann der Musikverein Auernheim auf. Dieser wird die Gäste bis etwa 16 Uhr mit seinen Darbietungen unterhalten.

Mit einem reichhaltigen Vesperangebot und musikalischer Unterhaltung durch die „d’ Häckl-Buam“, die größtenteils auf selbst hergestellten Instrumenten spielen, beschließt der Musikverein Westhausen am Sonntagabend sein my_feschd, bevor die Wöllersteinhalle in der Nacht noch ausgeräumt, gesäubert und in eine Sporthalle zurückverwandelt wird. (ij)