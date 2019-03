Monika Hecking-Langner wird als Rektorin eingesetzt

Mit Beginn des Schuljahres 2018/19 hat auch die Tätigkeit von Monika Hecking-Langner als neue Schulleiterin der Propsteischule Westhausen begonnen. Am Freitag ist die Rektorin der Gemeinschaftsschule offiziell in ihr Amt eingeführt worden. Mit einem kleinen Festakt begrüßen Gemeinde, Schüler sowie das Lehrerkollegium die neue Chefin der Schule.

Seit 235 Tagen ist die neue Rektorin der Propsteischule in Westhausen in ihrem Amt. Gleich zu Beginn des Schuljahres hat Monika Hecking-Langner die Bestellungsurkunde von Seiten des Staatlichen Schulamtes Göppingen bekommen. Die feierliche Amtseinsetzung von Hecking-Langner hat freilich noch ein wenig auf sich warten lassen. „Es war nicht einfach, einen geeigneten Termin dafür zu finden“, entschuldigten sich Bürgermeister Markus Knoblauch und die stellvertretende Leiterin des staatlichen Schulamtes Göppingen, Elke Weccard, bei der designierten Schulleiterin. Als weitere Ehrengäste bei der offiziellen Amtseinsetzung durfte Konrektor Matthias Rief auch Schulrat Christian Meinzinger vom staatlichen Schulamt Göppingen, sowie den früheren Rektor Günter Vogt begrüßen.

„Einen Vorteil hat die verspätete Amtseinführung von Monika Hecking-Langner. Wir verteilen heute nicht nur Vorschusslorbeeren, sondern dürfen heute bereits auch ein Halbjahreszeugnis ausstellen. Und das fällt bei Hecking-Langner sehr gut aus. Eine glatte Eins“, sagt Knoblauch. Die vielen Monate hat die neue Schulrektorin dazu genutzt, ihre neue Schule und das Lehrerkollegium besser kennenzulernen – und umgekehrt auch.

Der Bürgermeister ging im Anschluss auch kurz auf die laufende Sanierung der Propsteischule ein. „Dies ist keine leichte Aufgabe für sie, den Überblick über ein so großes Projekt zu behalten. Aber bislang funktioniert die Kommunikation tadellos“, lobt Knoblauch die Zusammenarbeit. Am Ende der Baumaßnahme wird die Gemeinde über 8,5 Millionen Euro in die Sanierung und den Umbau des großen Schulgebäudes investiert haben. Auch von Seiten des Elternbeirats der Schülervertretung gab es lobende Worte für die Arbeit von Monika Hecking-Langner.

Die stellvertretende Leiterin des staatlichen Schulamtes Göppingen, Elke Weccard, warf in ihrer Grußrede auch noch einmal einen Blick auf den beruflichen Werdegang von Hecking-Langner. 2010 war Hecking-Langner bereits Lehrerin an der Propsteischule Westhausen, bevor sie 2017 auf den Posten einer Konrektorin an der Buchenbergschule in Ellwangen wechselte. Mit der Verabschiedung von Rektor Günter Vogt bewarb sich Hecking-Langner auf die Stelle der Schulleitung an der Propsteischule. „Und sie liebt Blumen, Joggen und Wandern“, weiß Weccard weiter.

Ihre Leidenschaft für Blumen überträgt Monika Hecking-Langner auch auf ihre Schularbeit. „Blumen sind ein Sinnbild für die Vielfalt an einer Schule. Ich möchte, dass wie bei den Blumen, alles wächst und gedeiht an der Propsteischule. Ebenfalls ist mir eine Erziehungspartnerschaft zusammen mit den Elten der Schülerinnen und Schüler wichtig“, sagt Hecking-Langner in ihrer Grußrede. Für den musikalischen Rahmen während der offiziellen Amtseinführung in der Mensa der Propsteischule sorgten unter anderem der Grundschulchor und der Lehrerchor. Im Anschluss an die Feier lud die Gemeinde zusammen mit der Schule ihre Gäste zu einem gemeinsamen Imbiss ein.