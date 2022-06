Mit dem Sautrog durch den Parcours

Zum bereits siebten Mal war der Parkplatz der katholischen Kirchengemeinde Austragungsort des beliebten Sautrogrennens in Lippach. So wurde nach zwei Jahren Corona-Pause am Pfingstsonntag wieder der Parcours mit Hindernissen für die Teilnehmer bereitgestellt.

Pünktlich zum Start um 16 Uhr hörte der Regen auf und so konnten Schirmherr Bürgermeister Markus Knoblauch und Vereinsvorstand Michael Weik sieben Teams begrüßen und hinter die Startlinie der wieder gut gefüllten „Sautrogarena“ schicken. Zur Moderation von Steffen Szautner umschifften die Teams des Sportvereins, der Freiwilligen Feuerwehr, des Chors Vita Musica, des Obst- und Gartenbauvereins, des Ortschaftsrates und zwei Wildcard-Gewinner aus Eigenzell mit den Sautrögen die Hindernisse. Dabei waren Schnelligkeit und Geschicklichkeit gefordert. Denn jedes umgeworfene Hindernis und jeder verlorene Liter Wasser, der in einem offenen Gefäß im Sautrog mitgetragen wurde, brachte den Teams Strafsekunden ein. Dazu kamen noch gutgeschriebene Sekunden für das beste Kostüm der Teams. Unterm Strich konnte die Feuerwehr alle anderen Teams auf die Plätze verweisen und sich den Wanderpokal sichern, während sie einen neuen Streckenrekord aufstellten. Bei der Siegerehrung in der Turnhalle konnte sich das Team vom Sportverein den verdienten Preis für den zweiten Platz abholen, nachdem sich die Zipfelklatscher aus Eigenzell ihren dritten Preis abgeholt hatten. Zum Festausklang spielte die Band Fun connection.