Mit Alkohol, aber ohne Führerschein: 20-Jähriger kracht in Zaun

Eine Zeugin in Westhausen hat der Polizei in der Nacht zum Montag einen Unfall gemeldet. Ein dunkler Pkw soll gegen 0.40 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Eichendorffstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs gewesen sein. Das Auto krachte in einen Zaun. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter.

Zeitgleich wurde der Polizei ein betrunkener Fahrer eines schwarzen Audi gemeldet. Die Polizei vermutete einen Zusammenhang und fuhr zur Wohnanschrift des 20-Jährigen. Der stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Die Beamten stellten an seinem Fahrzeug auch deutliche Unfallschäden fest.

Weil sowohl ein Alkohol- als auch ein Drogenvortest positiv verlaufen waren, musste sich der junge Mann im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Seinen Führerschein konnten die Beamten allerdings nicht beschlagnahmen, da der 20-Jährige gar nicht im Besitz eines solchen ist. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.