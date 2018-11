MC Hütte eröffnet Freibad-Saison in Westhausen im Winter

Der Motorradclub Hütte aus Westhausen hat die Herausforderung des MC Ellwangen, zum ultimativen Grill- und Badespaß, angenommen. Einziges Problem sind die winterlichen Temperaturen.

Grillen und Baden im Freibad – Was im Sommer normal ist, scheint im November, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, absonderlich. Das sieht der MC Hütte aus Westhausen anders. „Was andere können, können wir noch viel besser“, meint Franz Schlipf vom MC Hütte und bringt seine Luftmatratze in Position.

Nach und nach tauchen auch die anderen Mitglieder des Clubs auf und laden ihre Kajaks, Badeinseln und Klappstühle ab um sich dann gemütlich um ein Lagerfeuer zu scharen. Stutzig machen den Betrachter dieser illustren Gesellschaft auch die vielen Sonnenhüte und Sonnenbrillen mit denen sich die Anwesenden vor der vermeintlichen Sonne schützen wollen. Diese will aber an diesem kalten Novembertag nicht so richtig aus ihren Dunst- und Nebelschwaden herauslugen.

Was ist bei dieser Gruppe wohl schiefgelaufen? Sommer verschlafen? „Nein, wir antworten auf eine ganz ernste Herausforderungen. Unsere Kollegen des MC Ellwangen haben uns zu einer Grill-Challenge herausgefordert“, sagt Schlipf. Per Videobotschaft forderten die Mitglieder des MC Ellwangen die Westhausener auf, es ihnen beim Grillen nach zu tun. Sollten sie es nicht schaffen, müssen sie fünf Kasten Bier an die Ellwanger zahlen. „Das geht ja schon mal gleich gar nicht“, meint Schlipf empört. Zusammen mit Gabriele Schindelarz machte Schlipf mobil. Und nur Ellwangen nachmachen liegt nicht in der Natur des MC Hütte. Eine Steigerung muss da schon her. Und diese kam in Form eines Freibad-Besuchs in Westhausen. Die Gemeinde zog ohne zu zögern gleich mit und verlangte von den „Badegästen“ auch keinen Eintritt – obwohl noch Wasser im Becken war.

Zum Beweis, wie ernst es den Westhausener Motorrad-Freunden war, ließen sie gleich eine ganze Flotte an Schlauchboote, Badeinseln und Kajaks zu Wasser und drehten fröhlich eine Runde im Becken. Nur mit dem Sprung ins erfrischende Nass, wollte es nicht so ganz klappen, obwohl einige der Badegäste sogar Badehosen und -anzüge dabei hatten.

Dafür aber klappte es im Anschluss mit dem Grillen um so besser. Und sogar die Sonne hatte ein Erbarmen mit den Sommernachzüglern und zeigte sich von ihrer strahlenden Seite. „Damit wir das hier gut überstehen, sind wir Anfang November ins „Trainingslager“ gegangen und haben es auf unserem traditionellen Herbstfest des MC Hütte in Westhausen nochmal so richtig krachen lassen. Wie man sieht, hat sich der ganze Aufwand gelohnt“, meint Schlipf schmunzelnd.

Nun ist es an der Reihe des MC Hütte ihrerseits eine Herausforderung auszusprechen. „Nominiert sind die Motorradfreunde Reichenbach, der MC Pfahlheim und die FFW Ellwangen, Feuerwehrabteilung Rattstadt“, verkünden Schindelarz und Schlipf feierlich.