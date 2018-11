Martin Schweizer rückt für Patrick Müller in den Gemeinderat Westhausen

Mit ein bisschen Wehmut verabschiedete sich Gemeinderat Patrick Müller von seinen Gremiumskollegen. Wegen seiner künftigen Tätigkeit in der Gemeindeverwaltung Westhausen muss er sein Amt im Gemeinderat Westhausen abgeben. Bürgermeister Markus Knoblauch dankte Müller für sein Engagement im Gremium und freute sich gleichzeitig, einen neuen Mitarbeiter in seinem Rathaus begrüßen zu dürfen. Für Patrick Müller rückt als neuer Gemeinderat Martin Schweizer ins Gremium. Bei der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 in Westhausen wurde Schweizer als erster Ersatzbewerber für den Wahlvorschlag der „CDU/Freie Bürger“ für den Wohnbezirk Lippach festgestellt. Knoblauch begrüsste den neuen Gemeinderat Martin Schweizer und vereidigte ihn in seinem neuen Amt. Foto: Bauch