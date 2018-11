Erneut verzögert sich das Bauprojekt auf dem ehemaligen Marquardt-Areal an der Ecke Bismarck-/Zeughausstraße in Tuttlingen. Der Bauherr, die Schweizer Immo Projekt GmbH aus Gerlingen, muss einen sogenannten Verbau anbringen, um ein Abrutschen der Bismarckstraße während der Bauarbeiten zu verhindern. Das wird zwei bis drei Monate Zeit in Anspruch nehmen, erklärt Marcus Ziegler, Geschäftsführer von Immo Projekt. Er rechnet nun mit einem Baubeginn im Frühjahr 2019.