Lottogewinner spendet für die Feuerwehr Lippach

Die Feuerwehr Lippach erhält ein neues Löschfahrzeug. Die Gemeinde wird dafür 240 000 Euro in die Hand nehmen. Der Gemeinderat Westhausen gab für den Kauf in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht. Unterstützt wird diese Neubeschaffung durch einen anonymen Spender, der der Feuerwehr Lippach einen Betrag von 5000 Euro zur Verfügung stellt. Der Spender hatte zuvor im Lotto gewonnen.

Der Fuhrpark der Feuerwehr Westhausen wird weiter verjüngt. Der Gemeinderat Westhausen hat dem Kauf eines mittleren Löschfahrzeugs für die Feuerwehrabteilung in Lippach jetzt zugestimmt. Nachdem es im Jahr 2016 noch keinen Zuschuss für eine entsprechende Neubeschaffung gegeben hatte, war der Folgeantrag im Jahr 2017 dann erfolgreich.

„Uns wurde ein Zuschuss in Höhe von 48 650 Euro fest zugesagt. Deshalb konnten wir das Fahrzeug europaweit ausschreiben“, sagte Bürgermeister Markus Knoblauch. Das Ergebnis der Ausschreibung sei erfreulich. Die Verwaltung hatte 240 000 Euro für den Kauf veranschlagt, der Preis für das neue Fahrzeug liegt bei bei 237 404,60 Euro. „Wir haben also eine Punktlandung hingelegt“, freute sich Knoblauch.

Den Zuschlag für das Fahrzeug inklusive Aufbau erhielt die Firma ThomaWiss aus Herbolzheim. Die Ausstattung wird von der Firma Ziegler aus Giengen geliefert. Die Auslieferung des Fahrzeugs ist für nächstes Jahr vorgesehen.

Unterstützt wird die Feuerwehr Lippach zu dem durch einen unbekannten Spender, der der Abteilung 5000 Euro überwiesen hat. Darüber informierte Knoblauch den Gemeinderat. „Ich habe davon über die Lottogesellschaft erfahren. Anscheinend hat der Spender im Lotto gewonnen und dabei auch an die Feuerwehr gedacht. Allerdings möchte der Spender anonym bleiben“, erklärte Knoblauch, der sich im Namen der Gemeinde und des Gemeinderates für diese großzügige Spende bedankte.

Bäume fürs Baugebiet und ein Gehweg in Westerhofen

Weiter wurde in der Sitzung informiert, dass die Gemeinde in ihrem neuen Baugebiet „Rinnenberg“ in Westhausen Bäume im Wert von über 12 000 Euro pflanzen lassen wird. Nachdem in dem Baugebiet fast alle Bauplätze verkauft und überwiegend auch bebaut seien, würden nun entsprechende Lücken mit Bepflanzungen gefüllt. Auf der Internetseite der Gemeinde wird veröffentlicht, wo genau die Bäume stehen werden.

Des weiteren hat der Gemeinderat beschlossen, im Zuge des Breitbandausbaus einen Gehweg in der Lindenstrasse in Westerhofen zu bauen. „Dies dient unter anderem auch der Sicherheit der Schulkinder die dort zur Schulbus-Haltestelle laufen“, betonte der Bürgermeister.